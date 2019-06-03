Дональд Трамп отправился с первым государственным визитом в Великобританию

Ожидаются его встречи с королевой Елизаветой Второй, а также уходящей со своего поста премьером Терезой Мэй и ее потенциальными преемниками, в том числе консерватором Борисом Джонсоном. Поездка приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.



В самой Британии против визита Трампа пройдут массовые акции протеста. Запланированы марши по центральным улицам, а также пикеты и митинги. По данным "Сандей Таймс", в акциях, которые уже назвали "Карнавалом сопротивления", примут участие четверть миллиона человек. В программу госвизита уже внесли корректировки: пришлось отказаться от поездки в открытом экипаже. В Лондоне усилены меры безопасности.