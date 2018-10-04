Видео с двойником Трампа бьет рекорды по просмотрам

В Интернете с самого утра бьет рекорды по просмотрам видео. Мужчина поразительно похож на президента Америки. Псевдо-Трамп стоит за прилавком обычного магазина в кепке со значком ВМС США. "Двойник" главы Белого дома что-то пристально разглядывает. А теперь весь Интернет разглядывает его. Комментаторы особо отметили пивной живот двойника Трампа.