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Видео с двойником Трампа бьет рекорды по просмотрам

В Интернете с самого утра бьет рекорды по просмотрам видео. Мужчина поразительно похож на президента Америки. Псевдо-Трамп стоит за прилавком обычного магазина в кепке со значком ВМС США. "Двойник" главы Белого дома что-то пристально разглядывает. А теперь весь Интернет разглядывает его. Комментаторы особо отметили пивной живот двойника Трампа.

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