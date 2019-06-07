Дональд Трамп планирует ввести новый режим ЧП

На этот раз для применения пошлин в отношении Мексики - для противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков. Об этом свидетельствует предварительный вариант декларации, текст которой оказался в распоряжении газеты «Хилл». Издание отмечает, что в случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать конгресс США. Однако глава Белого дома также может наложить вето на решение конгрессменов.



