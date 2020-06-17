Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции после четырех недель нестихающих массовых беспорядков.Протесты бушуют из-за смерти во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда. Отделы американской полиции, где минимально используют силу при задержаниях, будут поощрять финансово. Власти создадут базу данных для отслеживания нарушений, а также в полицейские департаменты будут стараться брать местных жителей.



Тем временем протесты и столкновения с полицией продолжаются во многих штатах Америки. Так, этой ночью в городе Сент-Клауд (штат Миннесота) правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих.



