Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Дональд Трамп подписал указ, направленный на контроль деятельности социальных медиа. Событие происходит на фоне его разногласий с Twitter. Социальная сеть пометила пост президента о возможной фальсификации выборов в Калифорнии из-за голосования по почте как потенциально фейковую информацию. Трамп заявил: действия Twitter не что иное, как политический ход в преддверии президентских выборов.



С подписанием правового акта для юристов Белого дома открывается дорога для подготовки законодательства о контроле потока информации на уровне штатов и федерального правительства. Руководство же Twitter назвало указ президента реакционным и политизированным. В то же время Трамп заявил о нежелании закрывать свой аккаунт в соцсети из-за большего недоверия американским СМИ.

