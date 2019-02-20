Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск США

По словам американского лидера, сейчас это приоритетное направление в области национальной безопасности. Новое подразделение пока не выделено в отдельный род Вооруженных сил. Предполагается, что в будущем оно станет самостоятельным формированием в оборонной системе. Задачей новых космических войск станет сдерживание агрессии и защита интересов США в космосе.