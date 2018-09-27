ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дональд Трамп подтвердил намерения продолжить торговую войну против Китая

Китая. Об этом хозяин Белого дома заявил на заседании Совета Безопасности ООН. Трамп подчеркнул, что Китай вмешивается в предстоящие американские выборы. Но главной темой заседания было нераспространение оружия массового уничтожения. Министры России, Турции и Ирана подробно обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб. И подчеркнули важность ускорения формирования и запуска сирийского Конституционного комитета, который позволит сирийцам самим определять свое будущее. Изрядно удивил журналистов Дональд Трамп, который заявил, что узнал о существовании Идлиба всего месяц назад. Он также обратился с призывом проводить против террористов только точечные операции. На полях саммита американский лидер встретился с премьер-министром Великобритании. Мэй и Трамп обсудили заключение торгового соглашения после выхода Британии из ЕС. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все