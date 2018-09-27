Дональд Трамп подтвердил намерения продолжить торговую войну против Китая

Китая. Об этом хозяин Белого дома заявил на заседании Совета Безопасности ООН. Трамп подчеркнул, что Китай вмешивается в предстоящие американские выборы. Но главной темой заседания было нераспространение оружия массового уничтожения. Министры России, Турции и Ирана подробно обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб. И подчеркнули важность ускорения формирования и запуска сирийского Конституционного комитета, который позволит сирийцам самим определять свое будущее. Изрядно удивил журналистов Дональд Трамп, который заявил, что узнал о существовании Идлиба всего месяц назад. Он также обратился с призывом проводить против террористов только точечные операции. На полях саммита американский лидер встретился с премьер-министром Великобритании. Мэй и Трамп обсудили заключение торгового соглашения после выхода Британии из ЕС.