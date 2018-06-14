Дональд Трамп пожаловался на отсутствие России в саммите "Большой семерки"

По словам президента США, четверть дискуссий в Канаде была посвящена России, а если бы Владимир Путин присутствовал на встречах, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и Украине. Трамп отметил, что многие вопросы решаются гораздо быстрее и эффективнее при личном общении.