ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дональд Трамп пожаловался на отсутствие России в саммите "Большой семерки"

По словам президента США, четверть дискуссий в Канаде была посвящена России, а если бы Владимир Путин присутствовал на встречах, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и Украине. Трамп отметил, что многие вопросы решаются гораздо быстрее и эффективнее при личном общении. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все