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Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности

Дональд Трамп предложил своему конкуренту в президентской гонке Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности. Такую мысль глава Белого дома озвучил в интервью телеканалу Fox News. Трамп поведал, что когда-то и сам сдавал такой тест, и его результаты были очень хорошими. Глава Белого дома отметил - сдать тест на когнитивные способности так же хорошо, как он, может далеко не каждый.

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