ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дональд Трамп призвал не бояться коронавируса

Лидерами по числу зараженных COVID остаются США - там вирус подхватили более 7,5 миллионов человек. При этом существенные карантинные меры в штатах не вводятся, и жесткий локдаун тоже. Недавний пациент с коронавирусом Дональд Трамп после трех дней карантина вернулся в Овальный кабинет. Сказал, что чувствует себя прекрасно и призвал остальных не бояться COVID. Как заявили лечащие его медики, у Трампа уже нет симптомов инфекции и выявлены антитела.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все