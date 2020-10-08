Дональд Трамп призвал не бояться коронавируса

Лидерами по числу зараженных COVID остаются США - там вирус подхватили более 7,5 миллионов человек. При этом существенные карантинные меры в штатах не вводятся, и жесткий локдаун тоже. Недавний пациент с коронавирусом Дональд Трамп после трех дней карантина вернулся в Овальный кабинет. Сказал, что чувствует себя прекрасно и призвал остальных не бояться COVID. Как заявили лечащие его медики, у Трампа уже нет симптомов инфекции и выявлены антитела.