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Дональд Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" во Франции

Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо - свидетельство верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, об этом заявил Дональд Трамп. В своем "Твиттере" он написал: "Соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире". Отметим, Парижское соглашение по климату не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны постараться принять меры по снижению выбросов.

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