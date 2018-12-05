Дональд Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" во Франции

Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо - свидетельство верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, об этом заявил Дональд Трамп. В своем "Твиттере" он написал: "Соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире". Отметим, Парижское соглашение по климату не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны постараться принять меры по снижению выбросов.