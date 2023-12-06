Дональд Трамп публично унизил Джо Байдена

Дональд Трамп, американский политик:

Помните, он говорил про меня: "Отведу его за сарай". Если бы это произошло, я бы дунул на него, и он сразу же упал бы. Но, кстати, когда он это сказал, все подумали: как мило. Если бы это я сказал, они бы прозвали меня диктатором, ужасным человеком. Как вы знаете, это двойные стандарты. Они у нас во всем проявляются. Не думаю, что ему удастся физически. Я видел, когда он был на пляже. Он не смог поднять пляжный стул, который может поднять и ребенок. И я бы сказал, что умственно он столь же плох, может даже хуже. Высказался Трамп и о своем возможном будущем в качестве президента. Он пообещал не мстить своим обидчикам и побыть диктатором всего один день, чтобы закрыть границы и расширить добычу нефти.

