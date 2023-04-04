Дональд Трамп сегодня предстанет перед судом

Экс-президент США и лидирующий кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп предстанет сегодня перед судом в Нью-Йорке, ему должны предъявить официальные обвинения, снять отпечатки пальцев и сделать фотоснимок, пишет БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

76-летний Трамп стал первым экс-президентом США, против которого возбуждено уголовное дело, указывает BBC. Reuters называет это событие переломным моментом перед президентскими выборами в США в 2024 году.

Yahoo News сообщает, что политику будет предъявлено обвинение в фальсификации документов. Обвинения будут полностью озвучены сегодня на слушании, которое назначено на 14:15 по местному времени (19:15 по минскому). Трамп предстанет перед судом и выступит. Ожидается, что бывший президент будет освобожден под залог.

По данным CNN, суд отказался транслировать заседание с участием Трампа и не пустит на него журналистов. Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил просьбу нескольких СМИ, включая CNN, о разрешении транслировать исторический процесс. Однако пяти фотографам будет разрешено сфотографировать Трампа и зал суда до начала слушаний. Хуан Мерчан при этом отметил: "Никогда в истории Соединенных Штатов действующему или бывшему президенту не предъявлялись уголовные обвинения. Предъявление Трампу обвинения вызвало беспрецедентный общественный интерес и внимание СМИ... Население справедливо жаждет самой точной и актуальной информации. Предполагать обратное было бы лицемерием". По его словам, хотя просьба СМИ понятна, интересы новостных организаций в предоставлении максимально широкого доступа к слушаниям должны быть сопоставлены с "конкурирующими интересами".

Politico пишет, что Трамп нанял бывшего федерального прокурора Тодда Бланша в качестве своего ведущего адвоката для рассмотрения уголовного обвинения. Адвокаты политика заявили, что он не признает себя виновным. Трамп и его союзники назвали обвинения политически мотивированными.

Полиция в выходные начала возводить баррикады возле башни Трампа, куда экс-президент прибыл 3 апреля, и здания уголовного суда Манхэттена. На этих двух объектах ожидаются демонстрации. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предостерег потенциальных бунтовщиков от нарушения закона.

Президент Джо Байден на мероприятии в штате Миннесота 3 апреля заявил журналистам, что не беспокоится о беспорядках в Нью-Йорке: "Я верю в полицейское управление Нью-Йорка".

Журналисты дежурят на улице в ожидании явки Трампа с вечера 3 апреля. Не менее пяти новостных вертолетов зависли сегодня высоко над Пятой авеню.

"Мы должны вернуть нашу страну и сделать Америку снова великой!", - написал Трамп в соцсети Truth Social вскоре после прибытия в Нью-Йорк из Флориды 3 апреля, призвав сторонников пожертвовать на его предвыборную кампанию.

Окружной прокурор округа Нью-Йорк Элвин Брэгг, демократ, который руководил расследованием, проведет сегодня вечером пресс-конференцию. Трамп, как сообщил его офис, вернется сегодня во Флориду и выступит с речью из своей частной резиденции Мар-а-Лаго в 20:15 по местному времени.

Между тем, согласно опубликованному 3 апреля опросу Reuters/Ipsos, отрыв Трампа от соперников в Республиканской партии увеличился. Около 48 % республиканцев говорят, что хотят, чтобы Трамп был кандидатом в президенты от их партии (44 % было по результатам опроса 14-20 марта). Губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом в президенты хотят видеть около 19 % опрошенных (ранее он набирал 30 %).