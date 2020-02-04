Дональд Трамп снова перепутал штаты

Дональд Трамп опять совершил досадную ошибку! Глава Белого дома перепутал штаты Канзас и Миссури, когда поздравлял с победой в чемпионате по американскому футболу. В “Твиттере” глава государства написал: "Поздравляем “Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой. Мы гордимся вами и великим штатом Канзас". Дональд Трамп, видимо, забыл, что Канзас-Сити - город в штате Миссури. На президента моментально обрушился вал критики в комментариях. Трампа обвинили в незнании географии уровня 3-го класса. Скандальный твит пришлось удалить.