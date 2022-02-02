Дональд Трамп: США при Байдене "катятся к чертям"

Нелестную оценку деятельности действующего хозяина Белого дома дал бывший президент США Дональд Трамп. В интервью телеканалу Newsmax политик заявил, что Соединенные Штаты при Байдене "катятся к чертям".



Дональд Трамп, экс-президент США:

У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро. Я проделал большую работу, когда был президентом. Я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет.



Трамп добавил, что действия пяти президентов-предшественников в сумме не причинили такого ущерба, как Байден в одном только прошлом году. Это касается и состояния экономики, и пандемии COVID-19. Напомнил политик и о высоком уровне инфляции, выводе войск из Афганистана, который назвал "позором". К слову, госдолг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. Это тоже стало итогом решений, принятых администрацией Байдена.