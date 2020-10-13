Дональд Трамп станцевал на первом митинге после коронавируса

Президент США Дональд Трамп энергично выступил на своем первом митинге после заражения COVID-19. Сначала он предложил "большие, жирные" поцелуи присутствующим и завершил мероприятие яркими танцевальными шагами. А всего за несколько часов до мероприятия врач Трампа, доктор Шон Конли, объявил, что тест президента дал отрицательный результат на коронавирус.