Дональд Трамп триумфально возвращается в политику

От демократических махинаций с фактами пострадал даже президент Соединенных Штатов. Правда, загнанный в угол полгода назад республиканец Трамп, похоже, решил взять реванш. Уверены, после выборов он до сих пор вздрагивает при слове "почта" и уж точно ничего не заказывает у FedEx. От греха, как говорится…

Дональд триумфально возвращается в политику. Пока, правда, не в большую, а в уличную: он собирает толпы в американских городах и весях, к нему льнет провинциальное начальство, одно его имя заставляет трястись от ужаса и злобы столичных деятелей. Олег Романов присмотрелся внимательнее.

Трамп, если принять эту метафору, оказался проекцией сразу двух литературных героев, которые внезапно воплотились в пожилом, но крайне энергичном американском политике.

Трамп - это, конечно, Вилли Старк: человек небезгрешный, хитрый и пронырливый, но безусловный любимец простого народа, "реднеков". К тому же, он, как это сейчас говорят, несомненный эффективный менеджер.

Однако Трамп - это еще и Шалтай-Болтай из британских народных песенок: "хампти-дампти" означает в английском обаятельного толстячка, а также то, что невозможно собрать - несоединимое.

Первый срок экс- теперь уже президента был результатом чудесного стечения обстоятельств и мирной народной революции: голосов он набрал меньше, чем Клинтон, но по победил по количеству выборщиков, а демократы тогда еще не умели организовать правильный подсчет голосов. Торжество Трампа было бы невозможным, если бы он не стал знаменем восстания масс - отчаянного бунта против вашингтонских политиков, которые замкнулись в своем изолированном мирке, с реальностью категорически не пересекающимся.

Там, в столице, сражались за права меньшинств, спасали корпорации, "слишком большие, чтобы лопнуть", расходовали триллионы на зеленую экономику и боролись с потеплением. Тем временем в одноэтажной Америке закрывались заводы, бизнес перебирался в офшоры финансово, а физически - в Китай, росла преступность, конечно, может, и трансгендеры там нуждались в помощи, но кто их вне мегаполисов видел? Четырехлетие Трампа, все это "сделаем Америку великой снова", стало попыткой изменить направление движения государственной машины, однако инерция этого тарантаса оказалась слишком велика, сопротивление чиновничьего экипажа непреодолимым на январских выборах.

Шалтай-Болтай упал и разбился - вернее, его уронили и разбили благодаря слаженной работе избирательных комиссий, почтовой службы, медиапропаганды и цифровых корпораций.

Мы проводили великую политику, но ее завершили в течение одной недели. А теперь у нас открытая, очень опасная граница - более опасная, чем когда-либо в истории нашей страны. И, знаете, восстановление уже невозможно. Это не произойдет быстро, потому что нам нужно начать все сначала: взяться опять за Мексику и три другие центральноамериканские страны. Вы знаете, сейчас многие говорят, что мы должны немедленно вернуться и взяться за дело. Это не так-то просто! Дональд Трамп, экс-президент США

С приходом Байдена действительно было свернуто большинство начинаний Трампа. Несколько дней тому назад подписаны очередные 3 закона, которые окончательно обрушивают каркас экономической системы, строившейся Шалтай-Болтаем: Байден резко ужал права работодателей, а также ввел строгие ограничения на выбросы промышленного метана. Ставленники Трампа вычищены с верхних и даже средних уровней госаппарата: экс-президенту действительно приходится начинать все с начала.

Он выбрал самое слабое место в позициях противника и двинулся в поход по штатам пограничья. Там действительно происходит то, что можно назвать гуманитарной катастрофой. За последний месяц зафиксирован переход в Штаты полумиллиона нелегалов - кажется, пограничная Рио-Гранде круглые сутки буквально кипит людьми. И ладно бы это были мирные крестьяне в поисках лучшей жизни.

Де Сантис послал несколько сотен сотрудников правоохранительных органов в Техас и Аризону, ответив на мольбы губернаторов о помощи. Если федералы не помогают, то мы обязаны помогать друг другу, сказал он. На границе с Мексикой провоз фентанила возрос на 230 %. А проникновение нелегалов, людей, которые в США и Мексике официально признаны насильниками, вырос на 3000 %. Леон Вайнштейн, писатель, блогер



В пограничных Техасе и Аризоне Трампа встречают восторженные толпы, тысячи людей выстраиваются вдоль шоссе, чтобы только увидеть его - надежду и опору "маленького американца". Чиновники республиканских штатов спешат свидетельствовать ему свое почтение и верность.

Действительно, ситуацией на границе администрация Байдена так и не занялась: вице-президент Харрис выбралась туда лишь недавно и быстро бежала, когда ее кортеж начали освистывать на улицах. Трамп превратился здесь в общего кумира, но и демократы уже совсем не те, что прежде: они полны решимости больше никаких электоральных революций не допустить. В борьбе с противником используют прокуратуру, полицию и даже разведку. Спецслужбы, не смущаясь, собирают компромат на телезвезд, что агитируют за Трампа - например, сверхпопулярного среди консерваторов Такера Карлсона пытаются выжить из эфира Fox News.

Заведены дела против руководства Фонда Трампа в Нью-Йорке: правда, обвинения в неуплате налогов рассыпались в суде, но на подходе еще несколько процессов такого рода. Экс-президента, конечно, вряд ли посадят, хотя... Чем черт не шутит, если он решит вступить в кампанию 2024-го? До выстрела, который оборвал карьеру Вилли Старка, дело вряд ли дойдет, но и тут публику могут ждать неожиданности.

За последние десятилетия ушли в мир иной десятки опасных для четы Клинтон свидетелей: покойники были крайне изобретательны в способах отправиться в мир иной - они роняли на себя штангу, умудрялись поймать пулю на пробежке по правительственному кварталу Вашингтона… В общем, сборке Шалтай-Болтая будут мешать любыми средствами, и шансов у него немного. Хотя, и тому доказательством 2016-й: чудеса все-таки случаются.