Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине

Американский лидер попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как "Инициатива содействия безопасности". Трамп желает убедиться, что деньги используются в интересах США. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался снова выделить украинской стороне на закупку вооружения, снаряжения и обучение личного состава.