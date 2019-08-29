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Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине

Американский лидер попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как "Инициатива содействия безопасности". Трамп желает убедиться, что деньги используются в интересах США. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался снова выделить украинской стороне на закупку вооружения, снаряжения и обучение личного состава.

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