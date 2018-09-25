Дональд Трамп выступил на 73-й Генассамблее ООН и раскритиковал страны ОПЕК

Дональд Трамп, выступая сегодня на 73-й Генассамблее ООН, раскритиковал страны ОПЕК за "завышение цен". Мол, они "обирают весь остальной мир". По его словам, США отвергают идею глобализма, и призвал все страны к борьбе с социализмом. На свое выступление Трамп умудрился опоздать. Но это не помешало ему назвать себя лучшим президентом США за всю историю, ведь менее чем за два года он смог достичь большего, нежели все его предшественники за тот же срок. Чем и вызвал смех в зале, но при этом остался доволен такой реакцией.