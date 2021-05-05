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Дональд Трамп запустил собственную соцсеть
Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу для связи со своими сторонниками. Она позволяет ему публиковать тексты, изображения и видео. Однако обратной связи платформа не предусматривает. Пользователи могут лишь делиться постами Трампа в Twitter и Facebook. Идея создать собственный интернет-ресурс появилась у Трампа после запрета его аккаунтов в социальных сетях, введенного после беспорядков в Капитолии. Представители Twitter и Facebook пока не прокомментировали появление онлайн-платформы экс-президента.
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