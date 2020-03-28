Дональд Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе к Пасхе

О нецелесообразности введения карантина заявил американский президент. Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы отменить введенные в США ограничения, чтобы страна была открыта и «рвалась в бой» уже к Пасхе. Объяснения простые - из-за карантина страдает экономика, Америка может оказаться в обширной рецессии. А всего несколько недель назад, по его словам, в США были лучшие экономические показатели в истории. Теперь же все остановилось.



