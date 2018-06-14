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Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Это сделали члены правящей Партии прогресса Норвегии. По их мнению, президент США достоин такой почетной награды из-за своих усилий, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. Ранее с подобным предложением уже выступал южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин, идею поддержал и глава британского МИД. Правда, срок подачи заявок на этот год уже закончился, поэтому глава Белого дома сможет претендовать на премию только в 2019.

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