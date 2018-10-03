Дональда Трампа заподозрили в причастности к налоговым махинациям в 90-х годах

Издание "Нью-Йорк Таймс" опубликовало расследование, в котором говорится, что тогда будущий президент США помог своим родителям уклониться от уплаты некоторых налогов и в итоге получил, преимущественно от отца, более четырехсот миллионов долларов. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала эту статью атакой на американского лидера. По ее словам, публикация вводит в заблуждение. Между тем материалом уже заинтересовались налоговые органы США.