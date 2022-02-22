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Донбасс: через тернии провокаций к миру
Это событие многочисленные эксперты назвали историческим. Признав независимость Донецкой и Луганской республик, Россия на глазах у всего мира спасает 4 с половиной миллиона человек от буквального тотального уничтожения. Вопреки грубым провокациям и беспардонному давлению Россия не оправдала фейковых расчетов коллективного Запада на военное вмешательство.
Москва сформировала и быстро приняла решение о защите республик. Дать им суверенитет и признание с точки зрения международного права -значит обеспечить цивилизованную правовую защиту.
Поддержать мир в республиках Донбасса, обеспечить физическую безопасность граждан, успокоить и защитить людей.
Владимир Путин, президент России:
В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей в Россию. Донбасс покинули десятки тысяч человек. Но многие местные, к сожалению, уже привыкли к грохоту снарядов и вою сирен.
Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России:
Все эти годы мы давали шанс, мы просили, мы были драйвером мирного урегулирования этого вопроса, вопроса между Донецком и Луганском и Украиной. Мы настаивали на минском формате в рамках "нормандской группы". Мы делали все, чтобы был выработан конкретный механизм реализации Минских соглашений. Мы настаивали, что должен быть использован единственный язык - это язык дипломатии. Но 8 лет показали, что никакая дипломатия не нужна, никакое мирное урегулирование не нужно. Вы знаете, был использован уже устоявшийся, к сожалению, на просторах СНГ механизм. Украину вместо того, чтобы сплачивать население на культурном развитии, на инновационном развитии, на подъеме экономики, сплачивали путем формирования лютой ненависти к русским, лютой ненависти к русскому миру, к России.Откуда дровишки? Начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщает USAID. По миллиону в день обходилась материальная поддержка протестного лагеря на Майдане Незалежности. А 53 % от гигантской суммы направлены на военные нужды. Неслучайно пресловутые Минские договоренности были растоптаны украинским режимом сразу же после подписания. И теперь кроме инфантильных требований от прикормленного Киева, Западу ждать нечего.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:
Мы сделаем все, чтобы поставить Россию на дипломатический путь. Но я много раз говорил, что Украина готовится к любому сценарию. И мы никогда не были столь сильны с 2014 года. Наши задачи по укреплению обороноспособности Украины и введению санкций не изменились.
Пришло время дать Украине европейскую перспективу. Четко решите и скажите, что Украина станет членом Европейского союза.Очередные киевские ультиматумы было бы выслушивать не так грустно, если бы не угроза тысячам человеческих судеб. Вот Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении Донецкой и Луганской республик: запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставки туда из Соединенных Штатов любых товаров, услуг или технологий.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Не надо строить иллюзий, что санкций не было бы. Были бы обязательно. Крым - пример. Решение о воссоединение было принято на основе волеизъявления, обращения крымчан. Не заметили. Как не заметили, что ситуация с правами человека после 2014 года в Крыму улучшилась в разы. Тем не менее санкции по Крыму ввели и продлевают каждый год.Анатолий Бурмич, народный депутат Верховной рады Украины:
У меня только один вопрос: а нам что, дорогие друзья? Нам, Украине, народу Украины что с этого, а ничего. Мы радуемся тому, что введут санкции против России, Запад введет. Им будет плохо, у соседа хата горит. И сейчас будет цена расти, уголь будем по 300 покупать, газ естественно на споте будем покупать и т. д и т. п.
Военная истерия Запада дорого обходится Украине
Кстати, безвозвратные потери для экономики Украины от одного только распространения информации об эскалации ситуации составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц. Цифру приводит ни кто-нибудь, а заместитель главы офиса президента.
Западная пропаганда войны
Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании:
В риторике запугивания Трасс этим не ограничилась. Глава МИД Великобритании объявила, что Путин после Украины готов будет аннексировать страны Прибалтики. Делать подобные заявления с ее познаниями в области географии? Трасс уже обещала защиту Балтии через Черное море. И кого выбрала Украина в союзники!?
Путь дипломатии
Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Кита
я:
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
Дойдет ли до официального Киева, что избежать точки невозврата поможет только здравая дипломатия. Из Украины выехали экс-президент Ющенко и почти вся фракция Тимошенко. Байден предлагает эвакуироваться и президенту Зеленскому, как и разорвать дипотношения с Москвой. Что называется, обезглавить и властвовать на европейском континенте.
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