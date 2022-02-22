Донбасс: через тернии провокаций к миру

В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.

Все эти годы мы давали шанс, мы просили, мы были драйвером мирного урегулирования этого вопроса, вопроса между Донецком и Луганском и Украиной. Мы настаивали на минском формате в рамках "нормандской группы". Мы делали все, чтобы был выработан конкретный механизм реализации Минских соглашений. Мы настаивали, что должен быть использован единственный язык - это язык дипломатии. Но 8 лет показали, что никакая дипломатия не нужна, никакое мирное урегулирование не нужно. Вы знаете, был использован уже устоявшийся, к сожалению, на просторах СНГ механизм. Украину вместо того, чтобы сплачивать население на культурном развитии, на инновационном развитии, на подъеме экономики, сплачивали путем формирования лютой ненависти к русским, лютой ненависти к русскому миру, к России.

Мы сделаем все, чтобы поставить Россию на дипломатический путь. Но я много раз говорил, что Украина готовится к любому сценарию. И мы никогда не были столь сильны с 2014 года. Наши задачи по укреплению обороноспособности Украины и введению санкций не изменились.



Пришло время дать Украине европейскую перспективу. Четко решите и скажите, что Украина станет членом Европейского союза.

Не надо строить иллюзий, что санкций не было бы. Были бы обязательно. Крым - пример. Решение о воссоединение было принято на основе волеизъявления, обращения крымчан. Не заметили. Как не заметили, что ситуация с правами человека после 2014 года в Крыму улучшилась в разы. Тем не менее санкции по Крыму ввели и продлевают каждый год.

У меня только один вопрос: а нам что, дорогие друзья? Нам, Украине, народу Украины что с этого, а ничего. Мы радуемся тому, что введут санкции против России, Запад введет. Им будет плохо, у соседа хата горит. И сейчас будет цена расти, уголь будем по 300 покупать, газ естественно на споте будем покупать и т. д и т. п.

Это событие многочисленные эксперты назвали историческим. Признав независимость Донецкой и Луганской республик, Россия на глазах у всего мира спасает 4 с половиной миллиона человек от буквального тотального уничтожения. Вопреки грубым провокациям и беспардонному давлению Россия не оправдала фейковых расчетов коллективного Запада на военное вмешательство.Москва сформировала и быстро приняла решение о защите республик. Дать им суверенитет и признание с точки зрения международного права -значит обеспечить цивилизованную правовую защиту.Поддержать мир в республиках Донбасса, обеспечить физическую безопасность граждан, успокоить и защитить людей.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей в Россию. Донбасс покинули десятки тысяч человек. Но многие местные, к сожалению, уже привыкли к грохоту снарядов и вою сирен.Откуда дровишки? Начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщает USAID. По миллиону в день обходилась материальная поддержка протестного лагеря на Майдане Незалежности. А 53 % от гигантской суммы направлены на военные нужды. Неслучайно пресловутые Минские договоренности были растоптаны украинским режимом сразу же после подписания. И теперь кроме инфантильных требований от прикормленного Киева, Западу ждать нечего.Очередные киевские ультиматумы было бы выслушивать не так грустно, если бы не угроза тысячам человеческих судеб. Вот Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении Донецкой и Луганской республик: запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставки туда из Соединенных Штатов любых товаров, услуг или технологий.