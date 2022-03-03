Донбасс: информационная блокада Запада

CNN и BBC вряд ли покажут реальную картину происходящего в Украине. Иностранных журналистов в Донецке и Луганске практически нет: Запад фактически объявил Донбассу информационную блокаду. Тем не менее иногда ее получается прорвать: у одной смелой французской журналистки получается. Ее свидетельства на вес золота. Женщина буквально ставит подножку своему лидеру Макрону, который весь вечер на камеру пытался доказать, что эта война не является конфликтом между НАТО и Западом, и все, что происходит, мало похоже на борьбу с нацизмом. Что скажет французский президент после фактов, изложенных в собственных СМИ?



Отступающие украинские войска наносят артиллерийские удары по жилым кварталам Донецка: никакой военной необходимости в этом нет и быть не может. Разрушение домов и убийства мирных жителей с целью устрашения являются террором в самом точном смысле этого слова.

