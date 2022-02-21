Донбасс погружается в гуманитарную катастрофу, тем временем Путин провел заседание Совета безопасности

Резкое обострение ситуации на украино-российской границе. Появилось видео двух горящих украинских БМП, уничтоженных на территории Ростовской области. Пятеро диверсантов проникли на российскую территорию. После обнаружения, на подмогу им и для эвакуации были высланы боевые машины пехоты. Поскольку группировка оказала ожесточенное сопротивление, российским военным ничего не оставалось, как уничтожить диверсантов и технику.

Донбасс погружается в гуманитарную катастрофу

В Донбассе вдоль всей линии соприкосновения продолжаются боестолкновения. Есть жертвы как среди мирного населения, так и среди военных. В Луганске отключена подача питьевой воды с подконтрольной Украине территории. Остановлена также работа основной местной теплоэлектростанции: регион находится на грани гуманитарной катастрофы. К вечеру были вывезены в Россию более 70 тысяч человек.

Президент России провел заседание Совета безопасности

В связи с обострением ситуации в Донбассе, президент России собрал заседание Совбеза. На нем было отмечено, что действия Украины в отношении жителей Донбасса можно расценивать как военные преступления. Все участники Совета безопасности выступили за признание независимости ДНР и ЛНР. Владимир Путин пообещал принять решение на этот счет уже сегодня.

Украина требует созвать Совбез ООН