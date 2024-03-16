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Донбасс впервые выбирает Президента России

Впервые в выборах Президента России участвуют жители Донбасса. Для каждого из них это больше, чем просто голосование. Это выбор своего будущего и будущего своих детей. Поэтому идут все.

На данный момент по итогу голосования с 10 по 16 марта свой выбор уже сделали более 70 % жителей ДНР. Большая часть проголосовала досрочно, в том числе и из соображений безопасности.

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