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Донорский скандал в Болгарии

В Болгарии разгорелся скандал с пересадкой органов. Стало известно, что в государственной больнице пациентам незаконно пересаживали органы. Информацию подтвердил Минздрав страны. Примечательно, что донорами становились граждане Молдовы и Украины. Черные трансплантологи пересаживали органы богатым иностранцам. При этом в документах жертв незаконных операций выдавали за племянников их обеспеченных дядюшек и тетушек.

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