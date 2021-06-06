Донорский скандал в Болгарии

В Болгарии разгорелся скандал с пересадкой органов. Стало известно, что в государственной больнице пациентам незаконно пересаживали органы. Информацию подтвердил Минздрав страны. Примечательно, что донорами становились граждане Молдовы и Украины. Черные трансплантологи пересаживали органы богатым иностранцам. При этом в документах жертв незаконных операций выдавали за племянников их обеспеченных дядюшек и тетушек.