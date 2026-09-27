Дополнительные квоты, выносливость и железная медаль - Bison Race прошла в Несвиже

Во Всемирный день туризма на фоне Несвижа и Несвижского замка состоялась гонка с препятствиями Bison Race. Участники гонки приехали из Молдовы, России и Польши.

Спортивная редакция Белтелерадиокомпании традиционно не пропускает такие мероприятия. Гонка привлекает не только сложностью, но и колоритом места. На этот раз организаторам пришлось пустить в продажу дополнительные квоты: интерес оказался выше запланированного.

Трасса требует разноплановой подготовки. Участникам нужно пройти непростые участки, включая грязь и рукоходы, которые требуют хорошей подготовки. Нагрузка идет на разные мышцы, а до финиша добираются не просто любители, а люди с хорошей физической подготовкой.

Один из участников описал гонку так: она беговая и короткая, а с самого старта нет времени отдыхать.

Участница рассказала, что мотивация была простой - испытать себя. В таком формате она раньше не работала: в основном тренируется в тренажерном зале, а здесь нагрузка больше на выносливость.

Другая участница призналась, что на самом деле было очень сложно, но поддержка команды помогала: команда замечательная, и преодолевать некоторые препятствия было приятно.

После финиша участники получают медаль - не пластиковую, а железную. Это приятный бонус для тех, кто прошел всю трассу и испытал сложности и лишения. Но главное - неудачные препятствия можно разобрать и докрутить нюансы, чтобы в следующий раз стать лучше.

Bison Race в Несвиже - это не только спортивное испытание, но и возможность проверить выносливость, увидеть свои слабые места и вернуться подготовленнее.