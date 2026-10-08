Дополнительные расходы Европы на импорт топлива достигли 100 млрд евро

О том, что зима для европейцев будет тяжелой, заявила глава Еврокомиссии.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, с конца февраля 2026 года цена на газ выросла на 140 %, дизельное топливо подорожало вдвое, а дополнительные расходы Европы на импорт ископаемого топлива уже достигли 100 млрд евро.

О дефиците топлива пишет издание Bloomberg. Согласно его анализу, западные страны практически полностью исчерпали свои стратегические и коммерческие запасы нефти для продажи.

Зимой будет дефицит дизеля и авиакеросина. По оценкам аналитиков, глобальный рынок энергоресурсов уже находится на грани остановки нефтепроводов и НПЗ. Энергетический коллапс усугубляется полным тупиком на переговорах Вашингтона и Тегерана.