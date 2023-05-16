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Дорого жить: в Канаде обсуждают введение упрощенной процедуры эвтаназии для малоимущих

Если жить дорого, то как искоренить проблему массовой бедности? В Канаде обсуждают, стоит ли обеспечить максимально упрощенную процедуру эвтаназии для малоимущих.

В главном медицинском журнале ведущие специалисты Торонтского университета призывают власти выделить средства на программу, которая побудит нищих канадцев лишаться жизни под врачебным контролем.

И подобные рекомендации даже не вызывают общественного возмущения. Более того, в стране уже сейчас проводят около 10 тысяч эвтаназий в год.

По опросам, половина канадцев согласна, что власти должны помогать облегчать уход из жизни инвалидам, психически нездоровым, а теперь и тем, кто не располагает приличным состоянием.

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