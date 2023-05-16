Дорого жить: в Канаде обсуждают введение упрощенной процедуры эвтаназии для малоимущих

Если жить дорого, то как искоренить проблему массовой бедности? В Канаде обсуждают, стоит ли обеспечить максимально упрощенную процедуру эвтаназии для малоимущих.

В главном медицинском журнале ведущие специалисты Торонтского университета призывают власти выделить средства на программу, которая побудит нищих канадцев лишаться жизни под врачебным контролем.

И подобные рекомендации даже не вызывают общественного возмущения. Более того, в стране уже сейчас проводят около 10 тысяч эвтаназий в год.