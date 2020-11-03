Досрочно на выборах проголосовали 98 миллионов американцев

Менее часа до массового старта основного дня голосования на президентских выборах в США. Сначала по традиции открываются участки в восточных штатах. Тем не менее, первые результаты уже есть. На мини-участке Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире жители отдали свои голоса Джо Байдену. К слову, особой корреляции с итоговым голосованием здесь не наблюдалось. Тем не менее, накал страстей усиливается. В Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и других крупных городах страны владельцы бизнеса начинают заколачивать витрины своих заведений. Они опасаются жестоких противостояний на улицах. Ажиотаж на выборах в этом году небывалый - только досрочно проголосовали 98 миллионов американцев.