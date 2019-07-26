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Досрочные президентские выборы в Тунисе пройдут 15 сентября

Лидер страны Беджи Каид Эс-Себси скончался накануне. С 1956 года он занимал высокие должности, в том числе и главы правительства страны. Президентом стал в 2014 году. К семидневному национальному трауру, объявленному государством, также присоединились власти Алжира, Ливана, Иордании и Палестины. Уже завтра, во время похорон в этих странах приспустят флаги на всех государственных учреждениях. Соболезнования в связи со смертью президента Туниса выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

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