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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. Напомним, Нурсултан Назарбаев, который сейчас руководит Совбезом страны, подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента 19 марта. Казахстан возглавил Токаев, который ранее был председателем парламента.

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