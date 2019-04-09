Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. Напомним, Нурсултан Назарбаев, который сейчас руководит Совбезом страны, подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента 19 марта. Казахстан возглавил Токаев, который ранее был председателем парламента.