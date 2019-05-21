Досрочные выборы в парламент Украины пройдут 21 или 28 июля - окончательная дата зависит от дня официальной публикации указа. Согласно Конституции Украины, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главами фракций, после роспуск возможен через 60 дней. Срок ожидания истекает в полночь 21 июля. Помимо консультаций о роспуске Рады, сегодня в Киеве премьер-министр Владимир Гройсман провел переговоры с МВФ. На повестке - новый транш в 500 миллионов евро. В первый рабочий день Владимир Зеленский пришел на работу пешком.

