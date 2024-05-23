Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Об этом заявил премьер. Сунак добавил, что они пройдут в "самой опасной с момента окончания холодной войны" мировой обстановке. Причина проведения поспешных выборов - не что иное, как проявление элементарной хитрости. Расчет на то, что оппоненты Сунака могут не успеть провести результативную избирательную кампанию. Но стратегия рискованная. Партия Сунака, согласно опросам, сильно отстает от своего главного конкурента - лейбористов, информирует журнал Nikkei Asia.

Каким бы ни был исход досрочных выборов, британцев начинают готовить к темным временам и национальному кризису. Правительство даже запустило сайт "выживальщиков", где каждую семью призывают обеспечить себя "аварийным набором". Среди возможных рисков приводят наводнение, пандемию, кибератаку и даже ядерную войну.

И это все на фоне заявления британского министра обороны, который призвал нейтральные страны вступить в НАТО. В первую очередь речь идет об Ирландии, Австрии, Мальте и Швейцарии, которые пользуются ядерным зонтиком, но не являются членами альянса, уточняет Politico.