3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля
Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Об этом заявил премьер. Сунак добавил, что они пройдут в "самой опасной с момента окончания холодной войны" мировой обстановке. Причина проведения поспешных выборов - не что иное, как проявление элементарной хитрости. Расчет на то, что оппоненты Сунака могут не успеть провести результативную избирательную кампанию. Но стратегия рискованная. Партия Сунака, согласно опросам, сильно отстает от своего главного конкурента - лейбористов, информирует журнал Nikkei Asia.
Каким бы ни был исход досрочных выборов, британцев начинают готовить к темным временам и национальному кризису. Правительство даже запустило сайт "выживальщиков", где каждую семью призывают обеспечить себя "аварийным набором". Среди возможных рисков приводят наводнение, пандемию, кибератаку и даже ядерную войну.
И это все на фоне заявления британского министра обороны, который призвал нейтральные страны вступить в НАТО. В первую очередь речь идет об Ирландии, Австрии, Мальте и Швейцарии, которые пользуются ядерным зонтиком, но не являются членами альянса, уточняет Politico.
Франция тем временем провела первое испытание обновленной ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд. Об этом заявил министр вооруженных сил республики. Уточняется, что ракета без боевой части была запущена с истребителя "Рафаэль".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов