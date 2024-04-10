ДОВСЕ все? Как плавно нарушалась архитектура безопасности в Европейском регионе и кому выгоден передел прежних устоев

Архитектура безопасности в Европейском регионе уже не будет прежней. Ведь договоренности прежних лет то и дело нарушаются или прекращают свое существование. Так и Договор об обычных вооруженных силах в Европе, по сути своей, не соблюдается.

Альянс НАТО и другие страны - участники ДОВСЕ активно наращивают вооружение, в том числе у наших границ. Беларусь же до последнего продолжала придерживаться ограничений в рамках договора. Однако на днях Александр Лукашенко согласовалвнесение в Палату представителей законопроектао приостановлении действия ДОВСЕ. Решение о выходе из договора было принято и в Турции. Сегодня законопроект о приостановке участия страны в ДОВСЕ принял парламент Венгрии. О тонкой грани безопасности в регионе - в авторском комментарии Марии Петрашко.

ДОВСЕ все? Договор, подписанный в переломный для всего региона момент, в 1990 году, 16 странами НАТО и 6 государствами Организации Варшавского договора. Суть ДОВСЕ - количественные ограничения на 5 основных категорий обычных вооружений и техники.

Но уже спустя 9 лет, в 1999 году, по факту договоренность была разрушена. Альянс НАТО трактовал соглашения уже как-то по-своему, не допускал инспекцию для проверки числа своих вооружений. И главное - НАТО бесконтрольно наращивал численность войск и системы вооружений в Европе. Т.е., Беларусь соблюдает договор, а НАТО стягивает к нашим границам наступательное вооружение.

Мы долго наблюдали за действиями других стран, прежде всего Североатлантического альянса. Многие страны НАТО уже давно приостановили действие ДОВСЕ. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам

Для понимания, в августе 2022 года Чехия приостановила действие ДОВСЕ в отношении Беларуси. В марте 2023 года то же самое сделала Польша. Минск в ответ перестал предоставлять Варшаве и Праге информацию о своих обычных вооружениях и технике. Стоит напомнить, что в августе 2020 года при попытке мятежа с целью свержения законно избранной власти в Беларуси именно Варшава занималась координацией протестной толпы, тиражированием ложной информации для разжигания ненависти и протестных настроений. Вторым центром управления протестов, по данным белорусской разведки, стала Чехия.

Видим кукловодов, одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2020 год)

7 ноября 2023 года Россия завершила выход из ДОВСЕ. И США, дождавшись выхода России, в тот же день заявили о планах приостановить действие договора. Наконец-то открыто все заявили, что никаких гарантий безопасности в Европе больше нет.

Решение, которое было принято Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко основано, прежде всего, на учете национальных интересов и, конечно же, произошло не просто так. Мы видим изменения военно-политической ситуации в Европе. Идет активная передислокация американских войск ближе к границам России и Беларуси. В целом увеличиваются военные расходы стран НАТО. Проводятся в эти дни беспрецедентные по масштабу со времен холодной войны учения Североатлантического альянса. Игорь Коротченко, военный политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия)

На днях и Турция приняла решение выйти из договора, что, с одной стороны, трактуется экспертами крайне воинственно. Мол, задумали что-то в Анкаре, теперь-то могут бесконтрольно наращивать вооружение в приграничных регионах около Кавказа и Черного моря. А это укрепит дружбу Эрдогана с НАТО. Но давайте честно, после выхода НАТО и России из ДОВСЕ всем понятно, что и так руки развязаны, никто уже не играет по правилам.

"Меняющаяся ситуация, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ", - высказался пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.