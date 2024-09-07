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Дожди заливают Венецию, но туристам это не мешает

Дожди заливают север Италии. Центральные улицы Венеции уходят под воду. Затоплена и площадь Сан-Марко.

Однако туристам это не мешает, ведь главное - настрой. Люди гуляют в резиновых сапогах и наслаждаются отдыхом на террасах заведений.

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