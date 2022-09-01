Драка на карнавале в Лондоне: много раненых, один человек убит

Массовая драка и убийство вместо праздника - в Лондоне развернулись уличные бои во время проведения карнавала в районе Ноттинг-Хилл. Сразу несколько нападений с применением холодного оружия. Много раненых, один человек убит. За фестивальные выходные полиция арестовала более 200 человек за драку, ношение оружия и наркотики.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа. Его главные участники - выходцы из Карибского региона. Во время праздника отмечается резкий рост числа преступлений, связанных с наркотиками и насилием. Местные жители и владельцы недвижимости даже заколачивают окна, чтобы избежать вандализма и нападений. Во время пандемии фестиваль два года отменяли, и вот чем все закончилось после возвращения карнавала на лондонские улицы.