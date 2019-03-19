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Драка в парламенте Грузии

На заседании комитета по юрвопросам физические и словесные оскорбления друг другу нанесли два депутата. Это член партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе и представитель парламентского большинства Ираклий Берая. Поправки в закон, которые обсуждались на заседании, вносят изменения в процедуру назначения судей Верховного суда.

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