Драка в парламенте Грузии

На заседании комитета по юрвопросам физические и словесные оскорбления друг другу нанесли два депутата. Это член партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе и представитель парламентского большинства Ираклий Берая. Поправки в закон, которые обсуждались на заседании, вносят изменения в процедуру назначения судей Верховного суда.



