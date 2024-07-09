Драку в тайваньском парламенте вызвал законопроект об отзыве госслужащих - большинство участников конфликта оказались женщинами

Законопроект об отзыве госслужащих привел к беспорядкам в тайваньском парламенте. Дело это обычное и не заслуживало бы упоминания, если бы на сей раз большинство участников конфликта не оказалось женщинами. Именно представительницы двух основных партий перевели законотворческую дискуссию в обмен хуками.