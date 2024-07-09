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Драку в тайваньском парламенте вызвал законопроект об отзыве госслужащих - большинство участников конфликта оказались женщинами

Законопроект об отзыве госслужащих привел к беспорядкам в тайваньском парламенте. Дело это обычное и не заслуживало бы упоминания, если бы на сей раз большинство участников конфликта не оказалось женщинами. Именно представительницы двух основных партий перевели законотворческую дискуссию в обмен хуками.

Выборные чиновники Тайваня пока могут чувствовать себя в безопасности. Закон об их отзыве с этапа обмена оплеухами на этап голосования так и не перешел.

Фото: РИА Новости

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