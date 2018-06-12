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Драма с заложниками в США

Мужчина в Орландо уже более 12 часов удерживает четырех детей. Преступник не пошел на переговоры, открыл огонь и ранил одного полицейского. После этого стрелок забаррикадировался в квартире с детьми, которым от одного года до 13 лет.

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