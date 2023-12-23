Древнейшая таблица умножения обнаружена в КНР

Во время археологических раскопок в китайской провинции Хубэй в гробнице обнаружена древнейшая в стране таблица умножения, сообщает Синьхуа.

Открытие показало, что таблице умножения, которую и по сей день заучивают китайские школьники, уже 2,3 тыс. лет. Таблица, написанная на бамбуковой дощечке, датируется 4 веком до н.э., старше еще одной таблицы, обнаруженной при археологических раскопках ранее в провинции Хунань, почти на 100 лет.