Древние финики вырастили в Израиле

Фрукт, которому более двух тысяч лет впервые удалось вырастить израильским ученым. Семечко древнего иудейского пальмового древа было найдено при археологических раскопках. О нем даже упоминается в Библии и Коране. Посадить семечко решили в пустыне - именно в таких условиях эта пальма росла тысячи лет назад. В итоге выросло сразу несколько деревьев! И уже принесло плоды. По сути это финики, только более крупные и с ярким медовым вкусом.