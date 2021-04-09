Дрейфовавшее у берегов Норвегии судно отбуксировали в порт

Судно, потерявшее управление у берегов Норвегии, благополучно доставили в порт города Олессуна. Сделать раньше это не могли из-за плохих погодных условий. Напомним, норвежский корабль подал сигнал бедствия в понедельник после того, как потерял ход. Экипаж эвакуировали, однако на борту осталось порядка 350 тонн тяжелой нефти и около 50 тонн дизельного топлива. Несколько дней сохранялась угроза разлива топлива в море. К счастью, операция по спасению судна завершилась успешно.



