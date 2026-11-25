Когда смотришь на то, с какими темпами и как меняется война в Украине, то невольно вспоминаешь недавние слова Президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Наши западные оппоненты недаром говорят, что "дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии" - это цитата. Идет фундаментальный сдвиг в характере военных конфликтов - от классических боевых действий к ассиметричным, низкозатратным инструментам воздействия", - заявил Александр Лукашенко.

Сегодня роем дронов можно сделать то, на что раньше требовались армии, и это хорошо видно на примере российско-украинского конфликта. Ставка сделана на беспилотники и удары по логистике как с одной, так и со второй стороны.

Цифры, которые озвучивают в Киеве, действительно впечатляют. Если в 2024 году Украина произвела около 1,5 млн FPV-дронов, то в 2025-м только по линии Минобороны было законтрактовано 4,5 млн единиц, а общий выпуск, по разным оценкам, превысил 5 млн. На 2026 год заявлена цель в 7-10 млн, а в перспективе все гораздо амбициознее - до 20 млн единиц. При этом Украина закрывает до 96 % потребностей за счет внутреннего производства.

Но давайте зададимся простым вопросом: кто оплачивает этот "банкет"? Ведь ни для кого давно не секрет, что Украина превратилась в испытательный полигон для западных военных технологий.

Меняется и структура. Помимо классических FPV-дронов и разведывательных БПЛА, акцент делается на дальнобойные средства поражения, морские дроны и перехватчики. Именно дальнобойная составляющая позволяет переносить удары вглубь территории и атаковать логистику, нефтепереработку и морские суда.

Только за лето 2025 года с помощью дронов было поражено не менее 215 тыс. целей.

Производственный цикл сжимается до недель, тогда как контрмеры устаревают за месяцы. Этому способствует и активность такой фигуры, как Роберт Бровди с позывным "Мадяр". С июня 2025 года он возглавляет Силы беспилотных систем Украины.

"Мадяр" (Роберт Бровди)

Его "Птицы Мадяра" - 414-я бригада БПЛА - специализируются на ударах и радиоэлектронной разведке, дистанционном минировании и корректировке огня. По большей части это передовые войска, которые наносят основной урон, убивают военнослужащих, разрушают военную инфраструктуру и прицельно бьют по гражданскому населению и инфраструктуре. Именно "Мадяр" стал публичным лицом кампании, которую западные аналитики называют средними ударами до 200 км от фронта. Речь идет о системном выбивании российской логистики.

Но не стоит забывать, что за спиной таких "героев" всегда стоят те, кто снабжает их технологиями и разведданными. И здесь сложно не упомянуть атаку ВСУ на Крымский мост в преддверии и во время трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

По итогам встречи спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Трамп сделал Украину и мирное завершение этого конфликта одной из главных тем переговоров, однако никаких обязывающих договоренностей достигнуто не было. Но при этом Украина в эти дни, не находясь за переговорным столом, сделала все возможное, чтобы о ней не забыли.

Удары по Крымскому мосту в ноябре 2026 года стали своего рода кульминацией выработанной террористической стратегии. В пролет моста попали сразу четыре ракеты FP-5 "Фламинго" с боевой частью около 1 т каждая, также применялись ракеты Р-360 "Нептун". То, что операция была спланирована под трехсторонние переговоры трех мировых держав, говорит то, как сработала, а точнее не сработала ПВО.

Можно предположить, что в течение нескольких месяцев до финального удара украинские силы системно выбивали средства ПВО в Крыму и Керчи. К моменту атаки система была истощена. Сценарий нанесения удара включал противорадиолокационные ракеты, дроны, которые отвлекали от основных мишеней, затем планировался прорыв ракет через образовавшиеся окна.

Что касается спутниковой связи, по данным Financial Times, украинские подразделения сознательно избегали использования Starshield для удара по мосту. Незадолго до операции скорость соединения была ограничена до 161 км/ч, чего было недостаточно для передачи данных в реальном времени. Вместо этого, по версии украинской стороны, они применили так называемые летающие "модемы" - сеть дронов-ретрансляторов, которые непрерывно поддерживают связь между операторами и ракетами, что делает ракеты менее уязвимыми для российских средств ПВО.

Американская компания Palantir Technologies выступила в роли мозга операции. Ее платформа Maven Smart System (MSS) к 2026 году превратилась в систему объединения разведданных и выбора приоритетных целей. Михаил Федоров, еще являясь министром обороны Украины, официально подтвердил, что технологии Palantir интегрированы в планирование операций.

По утверждениям российских военных экспертов, именно MSS собрала данные о системах ПВО, выявила уязвимые точки моста и разработала алгоритм атаки.

Атаку на Крымский мост решила использовать в рекламных целях и нидерландская компания Destinus. В соцсетях ее представители прямо написали, что ее вооружение использовалось для атаки и что они гордятся этим.

Однако лидер фракции партии "Форум за демократию" Хенгело Брайан Гертсхёйс заявил, что будет добиваться закрытия компании Destinus, производящей дроны для Украины.

Депутат также отметил, что, если сотрудники Destinus действительно помогали ВСУ наносить удары по целям в России, это не только является нарушением Женевской конвенции, но и превращает завод Destinus в Хенгело в законную военную цель, с чем сложно не согласиться. Однако это еще одно подтверждение того, что за Украиной стоит и Евросоюз, и вооруженные силы США, как бы это странно ни выглядело на фоне переговоров и выступлений американского лидера.

Смогут ли БПЛА полностью заменить пехоту. Какую роль американская IT-корпорация Palantir и нидерландская Destinus сыграли в атаках на Крымский мост. На эти и не только вопросы ответили в новой серии проекта "Это другое".