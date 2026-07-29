Дроны, оружие и мафия: утечки со складов Украины потрясли Европу
Автор:Редакция news.by
Генеральный прокурор Палермо выступил с громким заявлением: за время конфликта из Украины на черный рынок Европы утекло 800 тыс. единиц оружия.
Причем только за первые месяцы 2026 года со складов Николаева, Киева и Донбасса было украдено 150 тыс. единиц огнестрела для продажи в Старом Свете.
Вдобавок повышенный интерес к дронам проявляет мафия. В тюрьмы Палермо беспилотниками уже вовсю доставляют мобильные телефоны.
Мафия пытается применять БПЛА и в преступной деятельности. Недавно удалось конфисковать партию оборудования, поступившую с Балкан.