Генеральный прокурор Палермо выступил с громким заявлением: за время конфликта из Украины на черный рынок Европы утекло 800 тыс. единиц оружия.

Причем только за первые месяцы 2026 года со складов Николаева, Киева и Донбасса было украдено 150 тыс. единиц огнестрела для продажи в Старом Свете.

Вдобавок повышенный интерес к дронам проявляет мафия. В тюрьмы Палермо беспилотниками уже вовсю доставляют мобильные телефоны.

Мафия пытается применять БПЛА и в преступной деятельности. Недавно удалось конфисковать партию оборудования, поступившую с Балкан.