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Дроны помогут тушить лесные пожары в Греции

Европа находится во власти огненной стихии! Бушует крупнейший пожар за всю историю наблюдений. Греция продолжает бороться с масштабными лесными возгораниями. К тушению привлекли дроны. Премьер-министр страны сообщил, что площадь сгоревших в результате пожаров лесов превысит 150 тысяч гектаров. Уже погибли десятки человек.

Напомним, огонь вспыхнул из-за ураганных ветров, жаркой погоды и быстро распространился по региону Эврос.

Фото: pixabay.com

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