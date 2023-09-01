Дроны помогут тушить лесные пожары в Греции

Европа находится во власти огненной стихии! Бушует крупнейший пожар за всю историю наблюдений. Греция продолжает бороться с масштабными лесными возгораниями. К тушению привлекли дроны. Премьер-министр страны сообщил, что площадь сгоревших в результате пожаров лесов превысит 150 тысяч гектаров. Уже погибли десятки человек.