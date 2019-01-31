Дроны-помощники. Власти Таиланда будут использовать беспилотные летательные аппараты

Власти Таиланда будут использовать беспилотные летательные аппараты для того, чтобы снизить уровень пыли и дизельной сажи в Бангкоке. С дронов на улицы города предполагается сбрасывать чистую воду. Столица Таиланда оказалась на пятом месте в мире среди больших городов, население которых периодически страдает от смога. В Бангкоке сегодня будут закрыты все детские учреждения, средние школы и университеты.