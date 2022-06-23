Дружба как идеологическое преступление? В Литве экзамен по русскому обернется увольнением для причастных учителей

Новый скандал в Литве: здесь начато расследование в связи с экзаменом по русскому языку для выпускников местных школ. Задание предполагало написание письма сверстникам с предложением сотрудничать и дружить. Министр образования отреагировала тут же: ей, как заявлено, было "больно и обидно" узнать о подобном идеологическом преступлении. Правда, учителя утверждают, что задание придумали еще до начала украинского конфликта. Да и само предложение зарубежным ребятам дружить и сотрудничать преступным не является ни в какие времена и ни при какой политической ситуации. А в Литве, вероятно, быть русским или иметь контакты с Россией само по себе противозаконно. Причастных работников образования ждет увольнение, а возможно, и неприятное знакомство с работниками Департамента безопасности края.